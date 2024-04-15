Chelsea - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 33. hafta karşılaşmasında sahasında Everton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 33. hafta heyecanı sürüyor.
Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, sahasında Sean Dyche'ın ekibi Everton ile karşı karşıya gelecek.
CHELSEA - EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA?
Stamford Bridge'de oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
CHELSEA - EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Paul Tierney'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
Chelsea, İngiltere Premier Lig'de oynadığı son maçta deplasmanda Sheffield United ile 2-2 berabere kalmıştı.
Everton ise sahasında Burnley'i 1-0 mağlup etmişti.
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