Chelsea - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 33. hafta karşılaşmasında sahasında Everton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.04.2024 - 09:55
Chelsea - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 33. hafta heyecanı sürüyor.

Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, sahasında Sean Dyche'ın ekibi Everton ile karşı karşıya gelecek.

CHELSEA - EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge'de oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

CHELSEA - EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Paul Tierney'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

Chelsea, İngiltere Premier Lig'de oynadığı son maçta deplasmanda Sheffield United ile 2-2 berabere kalmıştı.

Everton ise sahasında Burnley'i 1-0 mağlup etmişti.


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