Chelsea, Everton'ı tek golle geçti!

Yayınlanma: 26.04.2025 - 16:33

Güncelleme: 26.04.2025 - 16:33

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Chelsea ile Everton karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi Chelsea, Everton'ı 1-0 mağlup etti.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golü 27. dakikada Nicolas Jackson kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 60'a yükselterek ligde 5 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Everton ise 38 puanda kaldı ve üst üste ikinci yenilgisini almış oldu.