Chelsea forması giyen Raheem Sterling'in evine yine hırsız girdi!

12.11.2025 09:44:00
Cumhuriyet Spor
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin 30 yaşındaki İngiliz futbolcusu Raheem Sterling'in evine bir kez daha hırsız girdiği aktarıldı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin yıldız oyuncu Raheem Sterling'in Londra'daki evine hırsız girdi.

The Telegraph gazetesinin haberine göre, olayın cumartesi akşamı yaşandığını, hırsızlık sırasında kendisinin ve çocuklarının evde bulunduğunu ve hırsızların onları evde olduğunu görünce evden koşarak uzaklaştığını belirtti.

2022'DE DE SOYULMUŞTU 

Thames Valley Emniyet birimi yaptığı açıklamada, polis memurlarının kapsamlı bir soruşturma yürüttüğünü ifade etti.

30 yaşındaki futbolcunun Londra'daki önceki evi de 2022'de soyulmuş, Sterling bu nedenle İngiltere'nin Dünya Kupası hazırlık kampından erken ayrılmak zorunda kalmıştı.

İlgili Konular: #chelsea #soygun #raheem sterling

