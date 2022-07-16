Chelsea, Kalidou Koulibaly'yi kadrosuna kattı
İngiltere Premier Ligi takımlarından Chelsea, İtalya Ligi'nde Napoli forması giyen Kalidou Koulibaly'yi kadrosuna kattı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Senegalli savunma oyuncusu Kalidou Koulibaly'yi kadrosuna kattı.
Yaz transfer döneminde savunma oyuncularından Antonio Rüdiger'i Real Madrid'e, Andreas Christensen'i de Barcelona'ya kaptıran başkent temsilcisi, 31 yaşındaki Koulibaly ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Chelsea, son 8 sezonda İtalya'nın Napoli takımıyla 317 maça çıkan ve 14 gol atan Koulibaly için 34 milyon sterlin bonservis ödedi.
Senegalli futbolcu, Raheem Sterling'in ardından bu yaz Londra ekibinin ikinci transferi oldu.
Introducing our second signing of the summer! #KoulibalyIsChelsea— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 16, 2022
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