Chelsea kupada tek golle turladı!
Chelsea, Eylül ayındaki ilk golünü Brighton'u İngiltere Lig Kupası maçında 1-0 mağlup etti ve tur atladı.
İngiltere Lig Kupası 3. Turu'nda Chelsea ile Brighton & Hove Albion karşı karşıya geldi. Mücadele tur atlayan taraf 1-0'lık skorla Chelsea oldu.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golü 50. dakikada Nicolas Jackson kaydetti.
Mauricio Pochettino yönetiminde ligde istediği sonuçları alamayan Chelsea, Eylül ayındaki ilk golünü Brighton & Hove Albion'a attı.
Premier Lig'de son 3 maçta 2 kez kaybeden, 1 kez berabere kalan Chelsea, Lig Kupası'nda tur atlayarak biraz olsun moral buldu.
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