Chelsea - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Yunus Akgün'ün formasını giydiği Leicester City, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) çeyrek finalinde deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 15:45'te başlayacak.
İngiltere FA Cup'ta çeyrek final heyecanı yaşanıyor.
Maurizio Pochettino yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Vincenzo Maresca'nın ekibi Leicester City ile karşı karşıya gelecek.
CHELSEA - LEİCESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?
Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 15:45'te başlayacak.
CHELSEA - LEİCESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Andy Madley'nin yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 4 kanalından naklen yayımlanacak.
Chelsea, bir önceki turda kendi sahasında ağırladığı Leeds United'ı 3-2 mağlup etmişti.
Leicester City ise Bournemouth deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
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