Chelsea Marc Cucurella'yı transfer etti

05 Ağustos 2022 Cuma, 14:48

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton’un İspanyol sol bek oyuncusu Marc Cucurella 65 milyon bonservis ve 8 milyon Euro bonuslar karşılığında resmi olarak Chelsea’ye imza attı.

Chelsa, resmi Twitter hesabından Cucurella ile ilgili transfer paylaşımında bulundu;

Yapılan paylaşımda, "Bu hafta çok sayıda medya kuruluşundan gelen raporların ardından, Marc Cucurella'nın transferi için Brighton ve Hove Albion ile anlaşmaya varıldığını doğrulayabiliriz" denildi.

Anlaşmanın bir parçası olarak Chelsea genç oyuncusu Levi Colwill'i kiralık olarak Brighton'ı gönderdi.

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 35 maça çıkan İspanyol oyuncu; 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.