Trabzonspor Enis Destan'ın Warta Poznan'a kiralandığını duyurdu
Trabzonspor, Enis Destan'ın Polonya ekibi Warta Poznan'a kiralanması için görüşmelere başlandığını duyurdu.
Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor'a Altınordu'dan transfer edilen Enis Destan'ın yeni takımı belli oldu. Futbolcu, Polonya'nın yolunu tuttu.
Bordo-mavililer, Enis Destan'ın Polonya ekibi Warta Poznan Kulübüne geçici transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
GEÇEN SEZON 1 MAÇ OYNAYABİLDİ
20 yaşında ve 1.85 boyundaki golcü oyuncu geçtiğimiz sezon sadece 1 maça çıkabildi.
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