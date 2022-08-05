Trabzonspor Enis Destan'ın Warta Poznan'a kiralandığını duyurdu

Trabzonspor, Enis Destan'ın Polonya ekibi Warta Poznan'a kiralanması için görüşmelere başlandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
05 Ağustos 2022 Cuma, 14:09
Trabzonspor Enis Destan'ın Warta Poznan'a kiralandığını duyurdu
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Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor'a Altınordu'dan transfer edilen Enis Destan'ın yeni takımı belli oldu. Futbolcu, Polonya'nın yolunu tuttu.

Bordo-mavililer, Enis Destan'ın Polonya ekibi Warta Poznan Kulübüne geçici transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

GEÇEN SEZON 1 MAÇ OYNAYABİLDİ

20 yaşında ve 1.85 boyundaki golcü oyuncu geçtiğimiz sezon sadece 1 maça çıkabildi.


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