Chelsea Rafael Leao'ya kafayı taktı
Milan'daki performansıyla göz dolduran Rafael Leao'ya Chelsea'nin teklif yaptığı belirtildi.
Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao'nun yükselen formu devlerin tekliflerini de beraberinde getirdi.
İtalyan basınının manşetlerine taşıdığı habere göre Chelsea'nin Leao için Milan'a 70 milyon euroluk teklif yaptığı ifade edildi. Milan'ın teklifi kabul etmediği gibi Leao'nuns sözleşme fesih bedeli olan 150 milyon euroda indirim yapmayı düşünmediği ifade edildi.
23 yaşındaki oyuncunun Milan performansını hayranlıkla takip eden tek kulübün ise Chelsea olmadığı ifade edildi. Real Madrid ve Manchester City'nin de Leao içn Milan'a teklif yapabileceği ileri sürüldü.
Milan'da bu sezon toplam 20 maça çıka Rafael Leao, 7 gol 9 asistlik performans sergiledi. Portekiz Milli Takımı'nda da 16 maça çıkan yıldız oyuncu 2 golle katkı sağladı.
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