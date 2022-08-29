Chelsea, Ross Barkley ile yollarını ayırdı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, İngiliz orta saha oyuncusu Ross Barkley ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
29 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:46
Chelsea, Ross Barkley ile yollarını ayırdı
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Premier Lig ekiplerinden Chelsea, 28 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Ross Barkley ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ross Barkley'e şimdiye kadar Chelsea'ye kattıkları için teşekkür ediyor ve kariyerinin devamında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

2018 yılında Everton'dan Chelsea'ye transfer olan Ross Barkley, Londra ekibiyle çıktığı 100 maçta 12 gol atıp 11 de asist yapmıştı.


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