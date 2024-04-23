Chelsea, Silva'ya veda etmeye hazırlanıyor!
Chelsea forması giyen Thiago Silva, sözleşmesini tamamlamasıyla sezon sonunda takımdan ayrılacak.
Chelsea, deneyimli futbolcusu Thiago Silva'ya veda etmeye hazırlanıyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, 39 yaşındaki futbolcu sezon sonunda bitecek sözleşmesinin ardından takımdan ayrılacak.
Chelsea'nin Silva'nın ayrılığı konusunda resmi açıklamayı kısa süre içerisinde yapması bekleniyor.
2020 yılından bu yana Chelsea'de oynayan Silva, İngiliz ekibinde çıktığı 149 maçta 9 gol attı ve 3 asist yaptı.
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