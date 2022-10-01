Chelsea son dakikada kazanmasını bildi!
Graham Potter ile ilk maçına çıkan Chelsea, Crystal Palace deplasmanında son dakikalarda gelen golle kazandı.
İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace ile Chelsea karşı karşıya geldi. Graham Potter ile ilk maçına çıkan Chelsea, son dakikalarda bulduğu golle galibiyete ulaştı.
Crystal Palace'ın golünü 7. dakikada Odsonne Edouard kaydetti. Chelsea'nin golleri 38. dakikada Pierre Aubameyang ve 90. dakikada Conor Gallagher'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından Chelsea puanını 13'e yükseltti. Crystal Palace 6 puanda kaldı.
İngiltere'de gelecek hafta Crystal Palace, Leeds United'ı ağırlayacak. Chelsea'nin konuğu Wolverhampton olacak.
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