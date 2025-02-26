Chelsea, Southampton'ı darmadağın etti: 2 maçlık hasretine son verdi!

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında kendi sahasında ağırladığı Southampton'ı 4-0 mağlup etti.

Chelsea, Southampton'ı darmadağın etti: 2 maçlık hasretine son verdi!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.02.2025 - 09:52

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Chelsea ile Southampton karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge'de oynanan mücadelede Chelsea, Southampton'ı 4-0'lık skorla mağlup etti.

2 MAÇLIK HASRETİNİ DİNDİRDİ

Chelsea'nın golleri; Christopher Nkunku, Pedro Neto, Levi Colwill ve Marc Cucurella'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Chelsea, Premier Lig'de 2 maç aradan sonra galip geldi ve ligde 4. sıraya yükseldi.

Southampton ise 9 puanla ligin son sırasında bulunuyor.


Etiketler: #chelsea #Southampton #İngiltere Premier Lig

İlgili Haberler

Spor hukukçuları yanıtladı: Jose Mourinho'nun cezası ne olacak?

Spor hukukçuları yanıtladı: Jose Mourinho'nun cezası ne olacak?
Chelsea tribünlerinden Jose Mourinho tezahüratı

Chelsea tribünlerinden Jose Mourinho tezahüratı
Derbinin sevkleri açıklandı... TFF'den Mourinho, Icardi ve Okan Buruk kararı!

Derbinin sevkleri açıklandı... TFF'den Mourinho, Icardi ve Okan Buruk kararı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler