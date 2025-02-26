Chelsea, Southampton'ı darmadağın etti: 2 maçlık hasretine son verdi!
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında kendi sahasında ağırladığı Southampton'ı 4-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Chelsea ile Southampton karşı karşıya geldi.
Stamford Bridge'de oynanan mücadelede Chelsea, Southampton'ı 4-0'lık skorla mağlup etti.
2 MAÇLIK HASRETİNİ DİNDİRDİ
Chelsea'nın golleri; Christopher Nkunku, Pedro Neto, Levi Colwill ve Marc Cucurella'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Chelsea, Premier Lig'de 2 maç aradan sonra galip geldi ve ligde 4. sıraya yükseldi.
Southampton ise 9 puanla ligin son sırasında bulunuyor.
Etiketler: #chelsea #Southampton #İngiltere Premier Lig
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