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Chelsea transferi resmen açıkladı!

Chelsea transferi resmen açıkladı!

2.06.2025 22:33:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Chelsea transferi resmen açıkladı!

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Sporting Lizbon'un 20 yaşındaki oyuncusu Dario Essugo'yu renklerine bağladığını açıkladı.

İngiliz devi Chelsea, gelecek sezon kadro çalışmaları kapsamında transfer döneminde hızını arttırdı.

Premier Lig ekibi Chelsea, Sporting Lizbon'da forma giyen 20 yaşındaki ön libero Dario Essugo'yu kadrosuna kattı.

27 MAÇTA FORMA GİYDİ

Chelsea'nin resmi sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Geçen sezonu La Liga'da Las Palmas'ta kiralık olarak geçiren ve Portekiz U-21 Milli Takımı'nda da forma giyen orta saha oyuncusuyla 2033'e kadar sözleşme imzalandı."

Genç Portekizli, önceki sezon Las Palmas formasıyla 27 maça çıkıp 1 gol attı.

 

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