Polonya'da kupa getiren geri dönüş! UEFA Konferans Ligi şampiyonu Chelsea

UEFA Konferans Ligi finalinde İngiltere temsilcisi Chelsea ile İspanya'nın Real Betis takımı karşılaştı. Polonya'nın Wroclaw kentinde bulunan Wroclaw Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Chelsea 4-1 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

Real Betis'in golünü 9. dakikada Abdüssamed ez-Zelzuli kaydetti. İlk yarı, İspanyol ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Chelsea, 65'te Enzo Fernandez ve 70'de Nicolas Jackson'ın bulduğu gollerle öne geçti.

Chelsea'de Jadon Sancho, 83. dakikada attığı golle farkı 2'ye yükseltti. Dakikalar 90+1'i gösterdiğinde ise Moises Caicadeo, Chelsea'nin 4. golünü attı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken, 4-1 kazanan Chelsea, şampiyonluğa ulaştı.

CHELSEA TARİHE GEÇTİ

Bununla birlikte Chelsea; Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin yanı sıra Konferans Ligi'ni de müzesine götüren ilk takım oldu. Aynı zamanda daha önce Süper Kupa ve UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı da kazanmış olan Chelsea 5 kupanın tamamını kazanan tarihteki ilk takım oldu.

2011-2012 ve 2020-2021 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zafere uzanan Chelsea, 1998-1999 ve 2021-2022 sezonlarında ise UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2012-2013 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı kaldıran Londra temsilcisi, Avrupa'da şu anda oynanmayan UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda ise 1970-1971 ve 1997-1998 sezonlarında zafere uzandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa ve UEFA Kupa Galipleri Kupası'nde ikişer kez mutlu sona ulaşan Chelsea, tarihinde ilk kez mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi'nde kupaya uzanarak 9. Avrupa zaferine imza attı.

İngiliz temsilcisi UEFA'nın organize ettiği 5 büyük kupayı kazanma başarısı gösteren tek takım oldu.

BETIS İLK FİNALİNDE KAYBETTİ

İspanyol ekibi Real Betis ise tarihinde ilk kez bir UEFA finaline yükselmişti. Betis ilk finalinden yenilgiyle ayrıldı.