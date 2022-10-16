Chelsea Villa'yı Mason Mount ile yıktı!

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Chelsea, deplasmanda Aston Villa'yı 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
16 Ekim 2022 Pazar, 18:31
Chelsea Villa'yı Mason Mount ile yıktı!
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İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Chelsea, Aston Villa'ya konuk oldu. 

Villa Park'ta oynanan mücadeleyi Chelsea, 2-0 kazandı. Chelsea'nin gollerini 6 ve 65. dakikalarda Mason Mount kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 19'a yükselten Chelsea ligde 4. sırada yer aldı. 9 puanda kalan Aston Villa ise 16. sırada konumlandı. 

Gelecek hafta Chelsea, deplasmanda Brentford'la karşılaşacak. Aston Villa da Fulham'a konuk olacak.


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