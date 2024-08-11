Chelsea yeni transferini resmen açıkladı! Kadroya eklenen 8. isim...

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Portekizli oyuncu Pedro Neto'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.08.2024 - 18:51
Chelsea yeni transferini resmen açıkladı! Kadroya eklenen 8. isim...
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Chelsea, Wolverhampton'dan Pedro Neto'yu transfer ettiğini açıkladı.

Londra temsilcisinin, Neto için 60 milyon Euro sabit transfer ücreti ve 3 milyon Euro'ya kadar bonus ödeyeceği ifade edildi.

20 MAÇTA 11 GOLE KATKI

24 yaşındaki futbolcu, Wolverhampton ile geçen sezon Premier Lig'de 20 maçta forma giyerken 2 gol ve 9 asist yaptı. Sezon sonunda sakatlıkları atlatarak Portekiz milli takımında Avrupa Şampiyonası'nda yer aldı. Neto, turnuvanın grup aşamasında forma giymesine karşın son 16 turunda ve çeyrek finalde forma şansı bulamadı.

CHELSEA'DEN 8. TRANSFER

Chelsea bu yaz, Tosin Adarabioyo (Fulham), Omari Kellyman (Aston Villa), Marc Guiu (Barcelona), Kiernan Dewsbury-Hall (Leicester City), Renato Veiga (Basel), Caleb Wiley (Atlanta United) ve Aaron Anselmino (Boca Juniors) gibi isimleri kadrosuna kattı.


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