Chelsea'de çöküş devam ediyor!
Premier Lig 24. hafta maçında Chelsea, sahasında son sıradaki Southampton'a 1-0 mağlup oldu.
Premier Lig 24. hafta maçında Chelsea, sahasında son sıradaki Southampton ile karşılaştı.
Stamford Bridge'de oynanan maçı Southampton 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Ward-Prowse kaydetti.
Graham Potter'ın çalıştırdığı Chelsea, ligde çıktığı son 4 maçı kazanamadı. Southampton ligde 3 maç sonra galip geldi.
Alınan bu sonucun ardından Southampton puanını 18 yaptı. Chelsea ise 31 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Tottenham deplasmanına gidecek. Southampton, Leeds United'a konuk olacak.
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