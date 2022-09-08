Chelsea'de Graham Potter dönemi

08 Eylül 2022 Perşembe, 18:47

Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Salı günü Dinamo Zagrep'e deplasmanda 1-0 kaybeden Chelsea'de yönetim, Alman teknik adam Thomas Tuchel ile yollarını ayırmıştı. İngiliz ekibi, Tuchel'den boşalan teknik direktörlük koltuğunu kısa sürede doldurdu. Londra ekibi, Brighton & Hove Albion Teknik Direktörü Graham Potter'ın 5 yıllığına teknik direktörlük görevine getirildiğini duyurdu.

GRAHAM POTTER: BU FANTASTİK KULÜBÜ TEMSİL ETMEKTEN DOLAYI ÇOK GURURLUYUM

Graham Potter, imzaların atılmasının ardından Chelsea'nin resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Chelsea'nin yeni teknik direktörü olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Potter, "Bu fantastik futbol kulübü temsil etmekten inanılmaz derecede gururlu ve heyecanlıyım. Heyecan verici oyuncu grubuyla tanışmayı, onlarla çalışmayı, harika hayranlarımızın gurur duyabileceği bir takım ve kültür geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Ayrıca bana bu fırsatı tanıdığı için Brighton & Hove Albion'a, Tony Bloom'a ve kulüpte geçirdiğim süre boyunca sürekli destekleri için tüm oyunculara, personele ve taraftarlara içten teşekkür ederim" diye konuştu.

TODD BOEHLY: POTTER, VİZYONUMUZA UYAN, KENDİNİ KANITLAMIŞ BİR ANTRENÖR

Chelsea'nin yeni sahibi Todd Boehly takımın başına vizyonlarına uyan bir teknik adam getirdiklerini vurgulayarak, "Graham'ı Chelsea'ye getirmekten heyecan duyuyoruz. Premier Lig'de, kulüp vizyonumuza uyan, kendini kanıtlamış bir antrenör. Sahada son derece yetenekli olmasıyla birlikte Chelsea'yi daha başarılı bir kulüp haline getirecek yeteneklere de sahip. Önceki kulüplerine büyük bir etkisi oldu ve Chelsea'deki olumlu etkisini dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

CHELSEA 21 MİLYON STERLİN ÖDEYECEK

Öte yandan İngiliz basınındaki haberlere göre Chelsea, Graham Potter ve ekibinin sözleşme fesih bedelleri için Brighton & Hove Albion kulübüne 21 milyon Sterlin ödeme yapacak. İngiliz ekibi, görevine son verdiği Thomas Tuchel'e de 7 milyon sterlin tazminat ödeyecek.