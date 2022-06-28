Chelsea'de gündem Raheem Sterling

28 Haziran 2022 Salı, 14:47

Kulübün yeni sahipleriyle ilk sezonuna hazırlanan Chelsea'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Guardian'da yer alan habere göre, Chelsea'nin Manchester City'den ayrılması gündemde olan Raheem Sterling'le ilgilendiği ve Thomas Tuchel'in İngiliz oyuncuyla yaptığı görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi.

Haberde, Manchester City ile sözleşmesinin son yılına giren Raheem Sterling'in 50-60 milyon sterlin karşılığında transfer olabileceği aktarıldı.

3 İSİM DAHA LİSTEDE

Daily Mail'de yer alan haberde ise Chelsea'nin Raheem Sterling'e ek olarak Nathan Ake ve Oleksandr Zinchenko'yu da kadrosuna katmak istediği ifade edildi. Öte yandan Barcelona'da sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Ousmane Dembele'yi de Thomas Tuchel'in yeni sezonda takıma görmek istediği belirtildi.

AYRILIKLAR BEKLENİYOR

Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren Chelsea'de iki ismin ayrılığı gündemde. Geçen sezon takıma katılan Romelu Lukaku'nun eski takımı Inter'e kiralanması beklenirken Hakim Ziyech'in kiralık olarak takımdan ayrılmasına izin verileceği ve Faslı oyuncuyla Milan'ın ilgilendiği ifade edildi.