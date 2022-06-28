Galatasaray, Ola Solbakken ile anlaştı iddiası
Savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı ve sol bek Kazımcan Karataş’ı kadrosuna katan Galatasaray, kanat forvet transferinde de önemli bir adım attı. İddiaya göre, sarı-kırmızılılar, Norveç’in Bodo Glimt takımında forma giyen ve sözleşmesi 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecek olan Ola Solbakken ile şimdiden anlaştı.
Galatasaray'da transfer çalışmaları hızla devam ediyor.
Sarı kırmızılı yöneticiler, FIFA kuralları gereği kontratının bitimine 6 ay kaldığı için istediği kulüple transfer görüşmesi yapma hakkını elde eden Solbakken’in menajeriyle temas kurup teklifini yaptı. Hürriyet'in haberine göre, Galatasaray’ın Solbakken planı hakkındaki düşüncelerini beğenen menajer, önerilen yıllık ücreti de kabul etti ve taraflar anlaşma sağladı.
İddiaya göre, menajerin ardından Ola Solbakken de teklife olumlu yanıt verince taraflar ocak ayı için el sıkıştı. Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcudan aldıkları bu ‘Evet’ cevabını, transferi bir an önce gerçekleştirmek adına koz olarak kullanıyor.
DEĞERİ 2 MİLYON EURO
Galatasaray yönetiminin hedefi, her ne kadar 6 ay sonra bedavaya gelebilecek olsa da futbolcuyu makul bir ücret karşılığında hemen almak.
Bodo Glimt’e 6 aylık sözleşmesi kalan oyuncu için 600 bin Euro teklif sunup cevap bekleyen sarı kırmızılılar, bu transferi 700-800 bin Euro civarında bir rakama bitirmeyi hedefliyor. Norveç Milli Takımı’nda da oynayan 23 yaşında ve 1.86 metre boyundaki Ola Solbakken’in güncel piyasa değeri 2 milyon Euro.
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