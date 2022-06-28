Adı Galatasaray ile anılan Anderson Talisca'dan sezon sonu paylaşımı
Suudi Arabistan'da top koşturan Anderson Talisca, Al Nassr formasıyla başarılı bir sezonu geride bıraktı. Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından taraftarlara seslendi.
Suudi Arabistan Pro Lig'de 2021-22 sezonu sona erdi. Adı Türk kulüpleriyle anılan Anderson Talisca, Al Nassr'da başarılı bir yıl geçirdi.
Brezilyalı yıldızın gol yükünü çektiği Al Nassr, 61 puanla El Hilal ve Ittihad'ın arkasında 3. sırada yer aldı.
SEZON SONU PAYLAŞIMI
Anderson Talisca sezonun son maçıyla birlikte takipçilerine seslendi;
"Bir sezon daha sona erdi. Al Nassr formasıyla 32 maçta 22 gol ve 5 asist kaydettim. Bana güvenen ve bu sayılara ulaşmamda yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Buradaki bir yılda, ülkedeki herkes tarafından çok iyi karşılandım, bu da adaptasyonumu büyük ölçüde kolaylaştırdı. Hak ettiğiniz tüm sevgiyi sahada ödemeye çalıştım! Şimdi daha büyük hedeflerle, gelecek sezon daha sıkı çalışmak için dinlenme zamanı."
28 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'ın devrede olduğu iddia edildi.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Daha önce Türkiye'de Beşiktaş'ta 2 sezon geçiren Anderson Talisca 2016-17 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Portekizli yıldız siyah-beyazlılarda 80 maçta forma giyerken 37 gol attı ve 14 asist yaptı.
Anderson Talisca'nın Al Nassr ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Fotoğraf: Anderson Talisca/Instagram
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