Galatasaray'ın Konyasporlu Amir Hadziahmetovic ile ilgilendiği iddiası
6 numara arayışına tüm hızıyla devam eden Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın ardından Konyaspor'un bir diğer flaş oyuncusu Amir Hadziahmetovic'le temasa geçti. İddiaya göre Galatasaray, genç orta saha konusunda hem oyuncunun kendisiyle hem de kulübüyle temaslara başladı.
Galatasaray'ın Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic'i istediği ileri sürüldü.
Konyaspor'un bonservis talebiyle ilgili, henüz bir detay paylaşılmasa da masadaki rakamın yüksek olduğu, Galatasaray cephesinin ise para artı takas formülüyle bu işi çözmeye çalıştığı öğrenildi. Kesenin ağzını açan sarı-kırmızılılar, tıpkı Abdülkerim transferinde olduğu gibi uzun vadeli bir ödeme formülü planlıyor.
Fanataik'in haberine göre, bu transferde Amir Hadziahmetovic'in tercihi kritik rol oynayacak. Yakın çevresiyle yaptığı görüşmelerde İtalya'ya gitme sinyalleri veren Bosnalı futbolcunun, buna karşın Galatasaray'dan gelen cazip teklife de "Hayır" diyemediği öğrenildi.
BOSNA HERSEK'TEN GELDİ
Konyaspor'un 2016 yılında henüz 19 yaşında Bosna Hersek'ten transfer ettiğ Amir Hadziahmetovic, aradan geçen sürede Süper Lig'in en etkili ön liberolarından biri haline geldi.
Geçen yıl Konyaspor ile sözleşme yenileyen genç orta saha oyuncusunun, 2024'e kadar mukavelesi bulunuyor. Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'un da çok istediği bu transferi gerçekleştirebilmek için Konyaspor cephesinin isteyeceği bir oyuncuyu takasta göndermeyi kabul etti.
Video Haberler
- Doktorundan Cüneyt Arkın’ın ölümüyle ilgili açıklama
- Trafikteki aileye dehşeti yaşatan maganda tutuklandı
- Bahçeli'nin zor anları: 'Karl Marx' diyemedi
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Almak için 5 yıl uğraştığı 'Toros'a gözü gibi bakıyor
- Bursa'da yaralı bulunan yavru ceylana tedavi
- Bodrum'da milyonluk yat alev alev yandı
- Tuvaletini yapmak istemişti, sonrası facia
- Cüneyt Arkın'ın 'Maden' filmindeki o sahnesi gündemde
- Erzincan'daki siyanür sızıntısı için harekete geçildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Endişelendiren dolar tahmini
- Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ı yitirdik
- CHP'den Aykut Erdoğdu açıklaması
- 'Şeyh'in cenazesi yargıya taşınıyor
- Motorine indirim geliyor
- Hazine'den BDDK kararı ile ilgili açıklama
- Asgari ücret için ‘müjdeli haberi vereceğiz’ dedi
- AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı!
- Erdoğan, ihraç kararına ne dedi?
- 'Görüşmem mümkün değil'