Galatasaray'ın Konyasporlu Amir Hadziahmetovic ile ilgilendiği iddiası

6 numara arayışına tüm hızıyla devam eden Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın ardından Konyaspor'un bir diğer flaş oyuncusu Amir Hadziahmetovic'le temasa geçti. İddiaya göre Galatasaray, genç orta saha konusunda hem oyuncunun kendisiyle hem de kulübüyle temaslara başladı.

cumhuriyet.com.tr
28 Haziran 2022 Salı, 11:12
Galatasaray'ın Konyasporlu Amir Hadziahmetovic ile ilgilendiği iddiası
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Galatasaray'ın Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic'i istediği ileri sürüldü.

Konyaspor'un bonservis talebiyle ilgili, henüz bir detay paylaşılmasa da masadaki rakamın yüksek olduğu, Galatasaray cephesinin ise para artı takas formülüyle bu işi çözmeye çalıştığı öğrenildi. Kesenin ağzını açan sarı-kırmızılılar, tıpkı Abdülkerim transferinde olduğu gibi uzun vadeli bir ödeme formülü planlıyor.

Fanataik'in haberine göre, bu transferde Amir Hadziahmetovic'in tercihi kritik rol oynayacak. Yakın çevresiyle yaptığı görüşmelerde İtalya'ya gitme sinyalleri veren Bosnalı futbolcunun, buna karşın Galatasaray'dan gelen cazip teklife de "Hayır" diyemediği öğrenildi.

BOSNA HERSEK'TEN GELDİ

Konyaspor'un 2016 yılında henüz 19 yaşında Bosna Hersek'ten transfer ettiğ Amir Hadziahmetovic, aradan geçen sürede Süper Lig'in en etkili ön liberolarından biri haline geldi.

Geçen yıl Konyaspor ile sözleşme yenileyen genç orta saha oyuncusunun, 2024'e kadar mukavelesi bulunuyor. Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'un da çok istediği bu transferi gerçekleştirebilmek için Konyaspor cephesinin isteyeceği bir oyuncuyu takasta göndermeyi kabul etti.


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