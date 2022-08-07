Chelsea'de Timo Werner, RB Leipzig'e geri dönüyor!

07 Ağustos 2022 Pazar, 20:36

Chelsea forması giyen Timo Werner'in yeni takımı belli oluyor.



İngiliz basınında yer alan habere göre; Leipzig'in Chelsea'den Timo Werner'i kadrosuna katmaya yakın olduğu belirtildi.



Haberde Londra kulübünün bu transfer için Leipzig'den 35 milyon Euro transfer ücreti alacağı kaydedildi.



ESKİ KULÜBÜNE GERİ DÖNÜYOR

Kulüp ile her konuda anlaşan Alman ekibinin, oyuncu ile görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.



Yıldız oyuncu daha önce 2016 ve 2020 yılları arasında da Leipzig forması giymişti.



26 yaşındaki oyuncu geçen sezon Chelsea formasıyla çıktığı 37 maçta 11 gol ve 6 asist yaptı.