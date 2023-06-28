Chelsea'den Galatasaray'a Aubameyang yanıtı
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Chelsea'de forma giyen Gabonlu yıldız Pierre-Emerick Aubameyang'a teklif yaptığı öne sürüldü.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da forvet transfer için çarpıcı bir gelişme yaşandı.
İngiliz basınından The Telegraph'ın haberine göre; Galatasaray, Chelsea'de forma giyen Pierre-Emerick Aubameyang için Chelsea'ye teklifte bulundu.
Haberde, Galatasaray'ın bu transferi bonservissiz bir şekilde tamamlamak istediği ancak Chelsea'nin Aubameyang'dan para kazanmak istediği için teklifi reddettiği yazıldı.
Geçtiğimiz Chelsea ile 22 resmi maça çıkan 34 yaşındaki Gabonlu golcü, bu maçlarda 3 gol 1 asist kaydetti.
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