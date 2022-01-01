Chelsea'den Romelu Lukaku kararı!
Chelsea'nin, son dönemde yaptığı açıklamalarda gündeme gelen Romelu Lukaku'yu Ocak ayında takımda tutma kararı aldığı belirtildi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin, Romelu Lukaku'yu takımda tutma kararı aldığı kaydedildi.
Son günlerde yaptığı röportajlarla gündeme gelen ve Chelsea'de mutsuz olduğunu belirten Lukaku için İngiliz ekibinin ara transfer döneminde transfer düşünmediği aktarıldı.
TUCHEL İLE ÖZEL GÖRÜŞME
Chelsea'nin ocak ayında forvet satışı düşünmediği vurgulanırken, teknik direktör Thomas Tuchel'in de Lukaku ile önümüzdeki günlerde özel bir görüşme gerçekleştireceği ifade edildi.
Chelsea'nin sezon başında Inter'den kadrosuna kattığı Belçikalı golcü, bu sezon Premier Lig'de 13 maçta süre alırken, 5 kez fileleri sarstı.
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