Chelsea'den West Ham karşısında 3 gollü net galibiyet

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, West Ham United'ı deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup etti.

Chelsea'den West Ham karşısında 3 gollü net galibiyet
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.09.2024 - 16:46

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Chelsea, West Ham United deplasmanına konuk oldu. Londra Stadyumu'ndaki maçta Chelsea, rahat bir galibiyet aldı ve sahadan 3-0'la ayrıldı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 4 ve 18'de Nicolas Jackson ile 47'te Cole Palmer attı. Chelsea'de iki gol atan Jackson, Palmer'in golünde de asisti yapan isim oldu.

Enzo Maresca'nın ekibi Chelsea, bu sezon ilk kez iki kez üst üste kazandı.

Chelsea, bu sonucun ardından ligde 5 maç sonunda 10 puana ulaştı. West Ham United, 4 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in bir sonraki haftasında Chelsea, sahasında Brighton ile karşılaşacak. West Ham United, Brentford deplasmanına gidecek.


Etiketler: #chelsea #west ham united #İngiltere Premier Lig

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