Chelsea'nin Jules Kounde tranferini bitirmesi an meselesi!

Chelsea'nin, Sevilla'dan Jules Kounde transferinde sona geldiği belirtildi. Fransız futbolcu da, İspanyol ekibinin Portekiz turu kadrosunda yer almadı.

cumhuriyet.com.tr
21 Temmuz 2022 Perşembe, 19:51
Chelsea'nin Jules Kounde tranferini bitirmesi an meselesi!
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Chelsea, geçen sezondan bu yana transferi için çaba harcadığı Jules Kounde'de mutlu sona ulaşıyor.

İngiliz basınında yer alan haberde; Londra ekibinin, 23 yaşındaki futbolcunun transferinde sona geldiği belirtildi.

Fransız oyuncunun, Sevilla'nın Portekiz turu kadrosunda da yer almamasının ardından, Kounde'nin Chelsea için sağlık kontrollerinden geçeceği ve resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

Chelsea'nin bu transfer için 60 milyon euro bonservis ve 4.6 milyon euro bonus ödeyeceği belirtildi.


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