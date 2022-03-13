Chelsea'yi bekleyen büyük tehlike! Yıldızlar boşa çıkıyor
İngiliz hükümetinin Chelsea'ye yaptırımları sonrası Premier Lig devi, sözleşme yenileme, transfer ve bilet satış yasaklarının kaldırılması için talepte bulundu. 'Oyuncular ile yeni sözleşme yapılamaz' yasağı kaldırılmazsa Cesar Aspilicueta, Antonio Rüdiger ve Andreas Christensen ile yollar kesin olarak ayrılacak.
Premier Lig devi Chelsea, yaptırımlar sonrası büyük bir tehlikeyle karşı karşıya.
Sporx'İn haberine göre, Chelsea'nin, hükümetten 'oyuncularla yeni sözleşme yapılamaz' yasağının kaldırılması için talepte bulunduğu belirtildi.
Hükümet bu yaptırım kararından geri adım atmazsa, Chelsea'nin sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Cesar Aspilicueta, Antonio Rüdiger ve Andreas Christensen ile yeni kontrat şansı kalmayacak ve oyuncular boşa çıkacak.
Ayrıca, Chelsea, kulübün işleyişinde sıkıntı yaşamamak için transfer yasağıyla birlikte bilet satış kısıtlamasının da kaldırılması için talepte bulunduğu kaydedildi.
Daha önce İngiliz hükümeti, Chelsea için aldığı yaptırım kararlarında bazı değişiklikler yaparak, lig maçlarında harcamalarına izin verilen tutarı 500 binden 900 bin euroya çıkarmıştı.
Ancak, ligde oynanan deplasman maçlarında 20.000 euro olan harcama limiti artırılmadı. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak deplasman maçları için ise limit, çeyrek finale çıkmaları halinde artırılacak.
Video Haberler
- 12 katlı binada 'çatlak' tedirginliği
- Otomobilini sattığı için tepki gösteren eşini vurdu
- Üniversiteli Rabia davasında yeni gelişme
- İstanbul'da kritik görüşme
- Tevfik Göksu'nun acı günü
- AKP'li başkandan 'Komünist Başkan' açıklaması
- Hekimler, İstanbul'da buluştu!
- Pazardaki fiyatlar cep yakıyor!
- Unkapanı Köprüsü tekrar ayrıldı
- Rusya'dan kritik noktaya füze!
En Çok Okunan Haberler
- Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerde son durum
- Adana'da yaşananlar hiç olmadı
- Vakıfbank, Galatasaray'a set vermedi
- 'Ne de olsa hayat bunlara hep düşeş'
- Güncel koronavirüs tablosu açıklandı
- Başka bir vicdansızlık daha eklemeyin!
- İstanbul'da 'turuncu alarm' kalktı
- Dersi duraklatmayı unuttu, cinsel içerikli site açıldı
- İmamoğlu dev zammı böyle duyurdu: 'Ezdirmeyeceğiz'
- Chelsea'yi bekleyen büyük tehlike!