Chemnitz - Bahçeşehir Koleji maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası (Europe Cup), finali ilk maçında deplasmanda NINERS Chemnitz ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finali ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi NINERS Chemnitz ile karşılaşacak.
CHEMNİTZ - BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Almanya'nın Chemnitz şehrinde oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.
CHEMNİTZ - BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma NTV'den canlı yayımlanacak.
Müsabakanın rövanşı, 24 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.
Bahçeşehir Koleji, organizasyonun yarı finalinde İtalya'nın Itelyum Varese takımını elemişti.
NINERS Chemnitz ise yarı finalde İspanya temsilcisi Surne Bilbao Basket'i eleyerek finale yükselmişti.
Bahçeşehir Koleji haberleri Chemnitz haberleri FIBA Europe Cup haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Beypazarı'ndan ilk açıklama
- Saray'dan yandaş yazara yalanlama
- Meteoroloji'den Marmara için uyarı: Saat verildi
- Özel'den 'genel seçim' mesajı!
- ‘İktidar Antalya’ya sopa gösterdi’
- 'İpler kopma noktasına geldi'
- 'O cıvataları biri gevşetir mi...'
- İstanbul'daki ünlü AVM'de intihar
- KKM'de yedi ay sonra ilk!
- Erdoğan yine 'tasarruf' dedi