Cher Ndour: "Beşiktaş için bu durumlar normal değil"
Beşiktaş'ın İtalyan futbolcusu Cher Ndour, deplasmanda Rizespor ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası konuştu.
Beşiktaş'ın 20 yaşındaki genç oyuncusu Cher Ndour, konuk oldukları Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
Mücadele hakkında konuşan Ndour, "Zor bir durum herkes için. Taraftarı da üzdüğümüzü biliyoruz. Beşiktaş için bu durumlar normal değil. Biz idmanlarda elimizden geleni yapıyoruz. Bugün işler bizim için iyi gitmedi. Kafaları kaldıracağız ve bu durumu buradan döndüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Etiketler: #Cher Ndour #beşiktaş #Trendyol Süper Lig #çaykur rizespor
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