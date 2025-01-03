Cher Ndour: "Beşiktaş için bu durumlar normal değil"

Yayınlanma: 03.01.2025 - 22:35

Güncelleme: 03.01.2025 - 22:35

Beşiktaş'ın 20 yaşındaki genç oyuncusu Cher Ndour, konuk oldukları Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadele hakkında konuşan Ndour, "Zor bir durum herkes için. Taraftarı da üzdüğümüzü biliyoruz. Beşiktaş için bu durumlar normal değil. Biz idmanlarda elimizden geleni yapıyoruz. Bugün işler bizim için iyi gitmedi. Kafaları kaldıracağız ve bu durumu buradan döndüreceğiz." ifadelerini kullandı.