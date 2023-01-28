Cherif Ndiaye, Adana Demirspor'da!
Adana Demirspor, Shanghai Port'tan forvet Cherif Ndiaye'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
Adana Demirspor, Shanghai Port forması giyen Cherif Ndiaye'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunuyor. Ndiaye, Türkiye'de daha önce Göztepe forması da giymişti.
Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, "Takımımız, Çin Süper Lig ekiplerinden Shanghai Port takımının formasını giyen forvet oyuncusu Pape Cherif Ndiaye ile yarım sezon kiralık, satın alma opsiyonlu sözleşme imzalamıştır" ifadeleri kullanıldı.
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