Cherif Ndiaye: "Kalbimizi sahaya koyduk, olmadı!"
Göztepe'nin santrfor oyuncusu Cherif Ndiaye, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.
Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Göztepe'de takımının tek golünü atan Cherif Ndiaye, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Puan alamamalarının üzücü olduğunu söyleyen golcü oyuncu, "Kelimeleri bulamıyorum, çok üzgünüz. Ruhumuzu ve kalbimizi sahaya koyduk. Puan alamadan gidiyoruz çok yazık oldu. Umarım emeklerimizin karşılığını alacağız." dedi.
Penaltı anını anlatan Ndiaye "Soner penaltıyı atacağına inanmıştı, böyle şeyler olabiliyor. Bir sonraki maça odaklanacağız ve elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.
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