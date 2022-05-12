Chiellini, Juventus'a vedasını açıkladı

12 Mayıs 2022 Perşembe, 09:07

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un emektar takım kaptanı Giorgio Chiellini, siyah-beyazlı kulübe sezon sonunda veda edeceğini belirtti.

Chiellini kaptanı olduğu Juventus'un, Inter'e kaybettiği İtalya Kupası final maçı sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

Geleceğine yönelik konuşan 37 yaşındaki Chiellini, "10 yıl sonra kupasız tamamladığımız bir sezonla bıraktığım için üzgünüm. Yerimi gençlere bırakıyorum. Gelecek yıl olmayacağım. Pazartesi günü Lazio maçıyla son kez stadımızda oynayacağım ve taraftarlarımıza veda edeceğim. Ardından da Fiorentina maçı son maçım olacak. Yakında Juventus'un büyük bir taraftarı olarak yerimi alacağım" diye konuştu.

Juventus'a çok şey verdiğini dile getiren Chiellini, artık yeni bir enerjiye ihtiyaç olduğunu ve ayrılmak için doğru zaman olduğunu kaydetti.

Chiellini, daha önce de İtalya Milli Takımı'na veda edeceğini açıklamıştı. Deneyimli oyuncu, İtalya'nın Arjantin ile 1 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda yapacağı özel maçta son kez "Gök mavili" formayı giyecek.

Tecrübeli oyuncu, 2005'ten beri formasını giydiği Juventus ile 9 Serie A şampiyonluğu, 5 İtalya Kupası, 5 de İtalya Süper Kupası kazanmıştı.

Chiellini, İtalya Milli Takımı ile de 2020 Avrupa Şampiyonasını kazanma başarısı göstermişti.