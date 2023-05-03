CHP Spor Kurulu'ndan AKP İktidarına Eleştiri: “Türk Sporunu Tesis Çöplüğüne Çevirdiler”

Yayınlanma: 03.05.2023 - 15:31

Güncelleme: 03.05.2023 - 15:31

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, 21 yıllık AKP iktidarının özellikle son 10 yılında spor dünyasının liyakat bağlamında büyük zarar gördüğüne dikkat çekerken, tesisleşme, insan kaynağı ve planlama sıkıntısının tavan yaptığını belirtti.

Kenan Nuhut, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP İktidarı ve Spor Bakanı meydanlarda tesis yapmakla övünüyor. Ne var ki, bu tesislerin çok büyük bölümü siyasi rant ve plansızlık kurbanı olarak çürümeye terk edilmiş durumda" dedi.

Tesis planlamasının Bakanların seçim bölgelerine göre düzenlendiğine dikkat çeken Nuhut, "Kent dışına yapılan futbol statları tam bir ölü yatırım. 15 günde 1 maç oynanacak diye yüz milyonlarca lira para harcandı. Bu statlar çok amaçlı yapılabilecekken, birileri para kazansın diye sadece futbol stadı planlaması yapıldı. Üstelik kentlerin kupon bölgelerindeki arazilerde bulunan eski statlar da rant malzemesi yapıldı" ifadelerini kullandı.

"YATIRIMLAR HEDEFTEN UZAKLAŞTI"

İstanbul ve İzmir'de yeterli sayıda kapalı olimpik havuz bulunmadığını söyleyen Nuhut, "Evet kapalı havuz var, ama ya tribünü yok veya başka eksiklikleri var, birileri buraları farklı amaçla kullansın diye yatırımlar hedeften uzaklaşmış. Tozkoparan’da sadece kulvarları olimpik olan ama kriterlere uymayan 1 havuz var. Buna karşılık Kars'ta, olimpik havuz var, 1-2 kişi dışında yüzme antrenörü yok. Tesis yapıyorsun antrenör yollamıyorsun, Keza Samsun, Mersin, Erzurum ve Trabzon'da uluslararası oyunlar için yapılan ancak kaderine terk edilen onlarca tesis var" dedi.

"BAŞARILI İSİMLERİ MİLLİ TAKIMA KAZANDIRACAĞIZ"

Millet İttifakı iktidarında ufak dokunuşlarla Türk sporunun siyasete alet olmaktan kurtarılacağını da söyleyen Nuhut, "Öncelikle siyaseti ve adamcılığı bitireceğiz. Hem Gençlik Spor Bakanlığı bünyesinde hem de çevremizde Türk sporunu ayağa kaldıracak isimler var. Her branşta başarılı sporcuları yetiştirecek antrenör kadrolarını doğru planlama ile kullanacağız ve tesisler artık fizibilite ile yapılacak. 81 ilde doğru antrenör atamaları ile her branşın en başarılı isimlerini milli takımlara kazandıracağız. Falanca Bakanın veya parti liderinin memleketine sırf tesis yapmış olmak için tesis yapmayacağız" şeklinde konuştu.