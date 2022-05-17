CHP'li Uğur Bayraktutan: Hopaspor futbolcularına sahada saldırdılar

17 Mayıs 2022 Salı, 15:17

TFF 3. Lig play-off yarı final rövanş mücadelesinde Kütahyaspor ile Artvin Hopaspor saat 16.00'da Kütahya'da Dumlupınar Stadı'nda karşılaşacak. İlk maçta Hopaspor, 2-1'lik üstünlükle kazanmıştı. Hopa'ya galibiyeti getiren golleri Oğuzhan Kandemir (KK) ile Bilal Çebi atarken, Kütahya'nın tek golü Onur Garip'ten gelmişti.

"KÜTAHYA'YA GİREMEDİLER, ESKİŞEHİR'DE KONAKLADILAR"

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Artvin Hopaspor Kulübü yöneticilerinden edindiği bilgi doğrultusunda, kulübün Kütahyaspor taraftarları tarafından tehdit edildiğini ileri sürmüştü.

Artvin Hopaspor kulübüne, Kütahya'da oynanacak maç öncesi şehirde hiçbir otelin yer vermediğini iddia eden Bayraktutan, konuyla ilgili Kütahya Valisi ile görüşmek istediğini ancak henüz ulaşamadığını belirtmişti.

"DEVLET, KOLLUK KUVVETLERİ NEREDE?"

Maça dakikalar kala CHP'li Uğur Bayraktutan, kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bayraktutan, "Kütahya’ya savaşa değil maça gittik! Artvin Hopaspor futbolcularına ve teknik ekibe Kütahya’da maç öncesi sahada saldırdılar! Dün sormuştum Kütahya’da devlet yok mu diye? Bu ülkenin güvenlik güçleri nerede! Hopa’nın çocuklarını koruyacak devlet, kolluk kuvvetleri nerede!" ifadelerini kullandı. Bayraktutan tweetini kısa süre içerisinde sildi.