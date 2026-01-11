Christ Oulai maçın ardından gözyaşlarını tutamadı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.01.2026 09:11:00
Afrika Uluslar Kupası çeyrek final maçında Fildişi Sahili, Mısır'a 3-2 yenilerek turnuvaya veda ederken, Trabzonspor'un genç Fildişili futbolcusu Christ Oulai sahayı gözyaşlarıyla terk etti.

35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) Mısır, Fildişi Sahili'ni 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın çeyrek final maçında Mısır ile Fildişi Sahili karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 4. dakikasında Omar Marmoush'un golüyle 1-0 öne geçen Mısır, 32. dakikada Rami Rabia ile farkı 2'ye çıkardı.

Fildişi Sahili, Ahmed Fatouh'ın 40. dakikada kendi kalesine attığı gol ile farkı 1'e indirse de 52. dakikada Muhammed Salah, Mısır'ı 3-1 öne geçiren golü kaydetti.

Fildişi Sahili'nin 73. dakikada Guela Doue'nin golüyle farkı tekrar 1'e indirdiği karşılaşmada başka gol olmadı ve sahadan 3-2 galip ayrılan Mısır, yarı finale yükseldi.

Trabzonspor'dan Christ Inao Oulai ve Çaykur Rizespor'dan Yahia Fofana, Fildişi Sahili'nin ilk 11'inde maça başlarken, Rams Başakşehir'den Christopher Operi ise yedekler arasında yer aldı.

89. dakikada yerini Seko Fofana'ya bırakan Oulai, karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı. Genç futbolcuyu takım arkadaşları teselli etti.

