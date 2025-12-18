Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yıldızları geride bıraktı: Oulai ilk sıraya yerleşti!

Yıldızları geride bıraktı: Oulai ilk sıraya yerleşti!

18.12.2025 12:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Yıldızları geride bıraktı: Oulai ilk sıraya yerleşti!

Trabzonspor'un 19 yaşındaki Fildişi Sahilli yeteneği Christ Oulai, Süper Lig'de piyasa değeri en çok artan futbolcu oldu.

Trabzonspor'un genç yeteneği Christ Oulai, sezon başında transfer olduğu bordo mavili takımda gösterdiği başarılı performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Fransa'nın Bastia takımından 5.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında alınan 19 yaşındaki futbolcu, kısa sürede piyasa değerini artırmayı başardı.

EN ÇOK DEĞER KAZANAN FUTBOLCU

Transfermarkt tarafından yapılan oyuncu değerlemelerinde Oulai, Süper Lig'de en çok değer kazanan futbolcu oldu.

Fildişi Sahilli yeteneğin değeri yüzde yüz oranında artarak 4 milyon eurodan 8 milyon Euro'ya çıktı.

10 MAÇTA 2 GOL, 3 ASİST

Afrika Uluslar Kupası için ülkesinin milli takımına seçilen Christ Oulai, Trabzonspor'da forma giydiği 10 maçta 2 kez fileleri havalandırırken, 3 de gol pası verdi.

İlgili Konular: #süper lig #trabzonspor #Piyasa Değeri

İlgili Haberler

Süper Lig'de 16. haftanın VAR kayıtları açıklandı: İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçında konuşulanlar!
Süper Lig'de 16. haftanın VAR kayıtları açıklandı: İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçında konuşulanlar! Türkiye Futbol Federasyonu, 16. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.
Trabzonspor'dan kötü başlangıç: Alanyaspor'a tek gol yetti!
Trabzonspor'dan kötü başlangıç: Alanyaspor'a tek gol yetti! Trabzonspor, Türkiye Kupası grup aşamasının ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Hasan Al yazdı: 'Tek kanatla uçmaya çalışan Trabzonspor'
Hasan Al yazdı: 'Tek kanatla uçmaya çalışan Trabzonspor' Trabzonspor, kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı. Hasan Al, bordo-mavili takımın performansını Cumhuriyet.com.tr'ye değerlendirdi.