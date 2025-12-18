Yıldızları geride bıraktı: Oulai ilk sıraya yerleşti!

Trabzonspor'un genç yeteneği Christ Oulai, sezon başında transfer olduğu bordo mavili takımda gösterdiği başarılı performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Fransa'nın Bastia takımından 5.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında alınan 19 yaşındaki futbolcu, kısa sürede piyasa değerini artırmayı başardı.

EN ÇOK DE ĞER KAZANAN FUTBOLCU

Transfermarkt tarafından yapılan oyuncu değerlemelerinde Oulai, Süper Lig'de en çok değer kazanan futbolcu oldu.

Fildişi Sahilli yeteneğin değeri yüzde yüz oranında artarak 4 milyon eurodan 8 milyon Euro'ya çıktı.

10 MA ÇTA 2 GOL, 3 AS İST

Afrika Uluslar Kupası için ülkesinin milli takımına seçilen Christ Oulai, Trabzonspor'da forma giydiği 10 maçta 2 kez fileleri havalandırırken, 3 de gol pası verdi.