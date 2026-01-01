Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trabzonsporlu Christ Inao Oulai'ye büyük övgü: 'Başkalarından önce olayları gören...'

1.01.2026 17:38:00
Fildişi Sahili Teknik Direktörü Emerse Fae, Gabon'u 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından Trabzonsporlu oyuncu Christ Inao Oulai'nin performansı hakkında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai, Süper Lig'deki performansını milli takım düzeyine taşıdı, Avrupa ölçeğinde üst sıralarda yer aldı.

Bordo-mavili forma ile sahada kaldığı süre boyunca skor katkısı ve oyunun iki yönündeki etkinliğiyle öne çıkan Christ Inao Oulai, Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda Gabon'a karşı oynanan karşılaşmada ilk 11'de görev aldı. Genç oyuncu, Gabon maçının oyuncusu seçilirken milli takım performansıyla da teknik heyetin dikkatini çekti.

MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN ÖVGÜ

Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda Gabon karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Christ Inao Oulai, karşılaşma sonrası teknik direktör Emerse Fae tarafından övgüyle değerlendirildi. Fae, genç orta saha oyuncusunun takım yapısına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Emerse Fae, Oulai'nin oyun özelliklerini şu sözlerle anlattı:

"Sahip olmadığımız bir profil. Başkalarından önce olayları gören, teknik olarak top sürebilen, pas verebilen, gol atabilen, iyi şutu olan teknik bir orta saha oyuncusu. Takımımız ve orta sahamız için çok faydalı olacak komple bir oyuncu."

Teknik direktör Fae, Oulai'nin hem hücum hem savunma katkısıyla orta saha dengesini güçlendirdiğini vurguladı.

CIES RAPORUNDA AVRUPA'DA İLK 10'DA

Trabzonspor'un genç orta sahası Christ Inao Oulai, CIES tarafından yayımlanan raporda Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında yer alan en iyi 20 yaş altı "ileriye dönük" orta saha oyuncuları arasında 10. sırada gösterildi.

İlgili Konular: #trabzonspor #Fildişi Sahili #Afrika Uluslar Kupası

