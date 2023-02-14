Christian Atsu'nun menajeri yardım istedi: 'İki çift ayakkabısını bulduk'

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 18:14

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 18:14

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketinde Hatay'da enkaz altında kalan Christian Atsu'nun menajeri konuştu.

Christian Atsu'nun menajeri Nana Sechere yaptığı açıklamada, "Depremin üstünden 9 gün geçti, Christian'ı hâla bulamadık" dedi.

"İKİ ÇİFT AYAKKABISINI BULDUK"



Belediyeden yardım beklediklerini söyleyen Sechere, "Odasını tespit ettik, iki çift ayakkabısını bulduk. Ancak Christian yok. Daha fazla araç ve yardıma ihtiyacımız var. Lütfü Savaş'tan yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.