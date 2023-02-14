Fenerbahçe'den depremzedeler için kan bağışı kampanyası
Fenerbahçe Spor Kulübü, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde zarar gören yurttaşlara yardımcı olmak amacıyla kan bağışı kampanyası başlatıldığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Kızılay ile kan bağışı kampanyası başlatacağını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Üzüntümüzün tarifsiz olduğu bugünlerde yaralarımızı birlikte saracağız. Kızılay ile kan bağış kampanyası başlatıyor, 3 gün boyunca stadımızı kan bağışına açıyoruz. Depremden kurtulan, tedavi altında olan canlarımıza can olmak için herkesi kan vermeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
BAĞIŞLAR ÜLKER STADI'NDA YAPILACAK
Ülker Stadı'nda 16,17,18 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek kampanyada 16 Şubat Perşembe günü başkan Ali Koç, yöneticiler, sporcular ve çalışanların kan bağışında bulunacağı aktarıldı.
Tüm üyeler, taraftar ve halkın davet edildiği kampanya, 16-17 Şubat tarihlerinde 09.00-21.00, 18 şubatta ise 10.00-22.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.
Ülke tarihimizin en zor günlerinde, bizi biz yapan gerçeği hatırlıyoruz:— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 14, 2023
“Birlik ve beraberlik bizim #kanımızdavar! Yaralarımızı hep birlikte saracağız…”
16-17-18 Şubat’ta herkesi kan vermeye stadımıza bekliyoruz!
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