Christian Eriksen geri döndü!
EURO 2020'de ölümden dönen Christian Eriksen, rahatsızlığının ardından ilk resmi maçına çıktı.
EURO 2020'de Danimarka'nın Finlandiya ile oynadığı maçta Christian Eriksen'in kalbi durmuş ve yıldız futbolcu ölümden dönmüştü.
Rahatsızlığının ardından Inter ile yollarını ayıran Eriksen, ara transfer döneminde Premier Lig ekiplerinden Brentford ile sözleşme imzaladı.
Premier Lig'de Brentford'ın Newcastle United'ı konuk ettiği maçın ikinci yarısında Eriksen oyuna girdi. 52. dakikada Mathias Jensen'in yerine oyuna dahil olan futbolcu, yaklaşık 9 ay sonra ilk kez resmi bir maçta süre aldı.
Eriksen, Brentford'a imza atmadan önce eski takımları Odense ve Ajax'ta antrenmanlara çıkmıştı.
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