Sivas'ta 3 puan Beşiktaş'ın! Demir Grup Sivasspor 2-3 Beşiktaş

cumhuriyet.com.tr
26 Şubat 2022 Cumartesi, 17:48
Sivas'ta 3 puan Beşiktaş'ın! Demir Grup Sivasspor 2-3 Beşiktaş

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'u 3-2 yendi. 

Sivas'ta 3 puan Beşiktaş'ın! Demir Grup Sivasspor 2-3 Beşiktaş

Kartal'ın gollerini 12 ve 72'den penaltıdan Michy Batshuayi, 43'te Rachid Ghezzal kaydetti. Sivasspor'un gollerini 26'da Yatabare ve 84'te penaltıdan Fajr attı.

Sivas'ta 3 puan Beşiktaş'ın! Demir Grup Sivasspor 2-3 Beşiktaş

Kartal'ın 2 golünü atan Michy Batshuayi 4 maçlık gol orucunu bozdu.

Sivas'ta 3 puan Beşiktaş'ın! Demir Grup Sivasspor 2-3 Beşiktaş

Beşiktaş, puanını 44'e yükseltti. 8 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Kartal gelecek hafta sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

Sivas'ta 3 puan Beşiktaş'ın! Demir Grup Sivasspor 2-3 Beşiktaş

Bu sezon 9. yenilgisini yaşayan Sivasspor ise 34 puanda kaldı. Kırmızı-beyazlılar 28. haftada Antalyaspor ile deplasmanda oynayacak.

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