Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılıların kadrosunda Fernando Muslera, Olimpiu Morutan, Arda Turan ve Halil Dervişoğlu yer almadı.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında, 27 Şubat Cumartesi günü Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma için sarı-kırmızılılar kamp kadrosunu açıkladılar.
Galatasaray'ın kamp kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde:
Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohammed, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Iñaki Peña, Alexandru Cicâldau, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Semih Kaya, Sofiane Feghouli, Sacha Boey.
Arda Turan, Fernando Muslera, Olimpiu Morutan ve Halil Dervişoğlu ise sarı-kırmızılıları Çaykur Rizespor karşılaşmasında yalnız bırakacak.
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