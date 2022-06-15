Christian Eriksen'in Premier Lig'deki talipleri artıyor
İngiltere Premier Lig'de Brentford'la sözleşmesi sona eren Christian Eriksen'in geleceği belirsizliğini koruyor. Eriksen için Manchester United ve eski takımı Tottenham'ın yanı sıra Newcastle United'ın da devrede olduğu aktarıldı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) geçirdiği kalp krizinin ardından futbola kısa bir süre ara veren ve ardından Brentford'la Premier Lig'e dönen Christian Eriksen'in geleceği belirsizliğini koruyor.
Telegraph'ta yer alan haberde, Brentford'la sözleşmesi sona eren ve henüz yeni kontrat teklifini kabul etmeyen Norveçli oyuncunun hangi takımda oynayacağına karar verebilmek için süre istediği belirtildi.
NEWCASTLE UNITED VE TOTTENHAM İSTİYOR
Haberde, Manchester United'ın Christian Eriksen'e teklifini ilettiği ifade edilirken 30 yaşındaki oyuncunun eski takımı Tottenham'ın yanı sıra Newcastle United'ın da transfer listesinde olduğu ifade edildi.
Şampiyonlar Ligi'nde tekrar oynamak istediğini belirten Christian Eriksen, daha önce yaptığı açıklamada şunları söylemişti:
"Önümde farklı teklifler var. Şu anda değerlendirme aşamasındayım ve sonrasında karar vereceğim. Şampiyonlar Ligi'nde tekrar oynamak istiyorum. Benim için ne kadar eğlenceli olduğunu biliyorum ama teklifleri değerlendirirken öncelik verdiğim şey bu değil."
Geçtiğimiz sezon Brentford'la 11 maça çıkan Eriksen, 1 gol ve 4 asistle kaydetti.
Video Haberler
- 'Beceremiyorsanız yoldan çekileceksiniz'
- 'Elinizi vicdanınıza koyun öyle oy verin'
- Başıboş atlar trafiği felç etti
- Site otoparkında heyelan meydana geldi
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Taksim'de kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
- Taksiciye itiraz etti: Saldırıya uğradı
- İnekler E-5 Karayolu’na çıktı, trafik aksadı
- Motorine yeni zam yolda
- 'Ağzımızı da açtırmıyorlar, oturup ağlamak lazım'
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- Memur maaşlarına para kalmadı!
- Gözleri doldu, sesi titredi...
- NATO'dan yeni Türkiye açıklaması
- Sokakta cinsel ilişkinin 5 nedeni
- Dünya Kupası'na son bilet belli oldu!
- NBA yıldızına şok... Hapis cezasıyla karşı karşıya!
- Motorine yeni zam yolda
- 'Bu saçma karardan geri dön'
- Skandalda ilk ifade ortaya çıktı