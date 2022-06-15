Christian Eriksen'in Premier Lig'deki talipleri artıyor

15 Haziran 2022 Çarşamba, 12:25

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) geçirdiği kalp krizinin ardından futbola kısa bir süre ara veren ve ardından Brentford'la Premier Lig'e dönen Christian Eriksen'in geleceği belirsizliğini koruyor.

Telegraph'ta yer alan haberde, Brentford'la sözleşmesi sona eren ve henüz yeni kontrat teklifini kabul etmeyen Norveçli oyuncunun hangi takımda oynayacağına karar verebilmek için süre istediği belirtildi.

NEWCASTLE UNITED VE TOTTENHAM İSTİYOR

Haberde, Manchester United'ın Christian Eriksen'e teklifini ilettiği ifade edilirken 30 yaşındaki oyuncunun eski takımı Tottenham'ın yanı sıra Newcastle United'ın da transfer listesinde olduğu ifade edildi.

Şampiyonlar Ligi'nde tekrar oynamak istediğini belirten Christian Eriksen, daha önce yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Önümde farklı teklifler var. Şu anda değerlendirme aşamasındayım ve sonrasında karar vereceğim. Şampiyonlar Ligi'nde tekrar oynamak istiyorum. Benim için ne kadar eğlenceli olduğunu biliyorum ama teklifleri değerlendirirken öncelik verdiğim şey bu değil."

Geçtiğimiz sezon Brentford'la 11 maça çıkan Eriksen, 1 gol ve 4 asistle kaydetti.