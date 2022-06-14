Sivasspor'da kamp programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da kamp programı belirlendi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon çalışmaları kapsamında 26 Haziran Pazar akşamı Sivas'ta toplanacak.

cumhuriyet.com.tr
14 Haziran 2022 Salı, 23:32
Sivasspor'da kamp programı belli oldu
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DG Sivasspor’un 2022-2023 sezonu öncesi kamp programı belli oldu. Yeni sezon çalışmaları kapsamında 26 Haziran Pazar akşamı Sivas’ta toplanacak Sivasspor, sağlık kontrolünden geçtikten sonra 28 Haziran akşamı Bolu’ya gidecek.

29 Haziran Çarşamba günü Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kampa girecek Yiğidolar, günde çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.


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