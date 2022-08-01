Christian Fassnacht transferinin gecikme sebebi ortaya çıktı!

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:07

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ın Young Boys'ta forma giyen Christian Fassnacht'ın transferini neden açıklayamadığı ortaya çıktı.

WICKY KARARSIZ KALDI, İMZA GECİKTİ

Siyah-beyazlılar, Christian Fassnacht'ın transferini sonlandırmaya çalışıyor. Sözcü’nün haberine göre, Young Boys Teknik Direktörü Raphael Wicky'nin futbolcunun transferi konusunda kararsız kalması, siyah-beyazlıların işi imzaya dökmesini geciktirdi.

BEŞİKTAŞ İMZAYI BEKLİYOR

Geçen sezon 12 gol 4 asistle oynayan, yeni sezona da 3 maçta 2 gol 1 asistle başlayan 28 yaşındaki futbolcu ile ilgili son karar bekleniyor. Beşiktaş, İsviçre ekibine resmi imzaların atılması için beklediğini iletti.

BONSERVİS İÇİN BEKLENTİLERİ NEYDİ?

Young Boys, 28 yaşındaki oyuncu için 4 milyon Euro bonservis talep etti. İsviçre ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Fassnacht için son olarak 3.3 milyon Euro öneren Beşiktaş'ın, bonuslarla rakamı yükseltmeyi düşündüğü gündeme gelmişti.