Christian Fassnacht transferinin gecikme sebebi ortaya çıktı!

İsviçre ekibi Young Boys'ta forma giyen Christian Fassnacht, Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın transfer listesinde. Futbolcuyla atılacak imzanın gecikme sebebi belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:07
Christian Fassnacht transferinin gecikme sebebi ortaya çıktı!
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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ın Young Boys'ta forma giyen Christian Fassnacht'ın transferini neden açıklayamadığı ortaya çıktı.

WICKY KARARSIZ KALDI, İMZA GECİKTİ

Siyah-beyazlılar, Christian Fassnacht'ın transferini sonlandırmaya çalışıyor. Sözcü’nün haberine göre, Young Boys Teknik Direktörü Raphael Wicky'nin futbolcunun transferi konusunda kararsız kalması, siyah-beyazlıların işi imzaya dökmesini geciktirdi.

BEŞİKTAŞ İMZAYI BEKLİYOR

Geçen sezon 12 gol 4 asistle oynayan, yeni sezona da 3 maçta 2 gol 1 asistle başlayan 28 yaşındaki futbolcu ile ilgili son karar bekleniyor. Beşiktaş, İsviçre ekibine resmi imzaların atılması için beklediğini iletti.

BONSERVİS İÇİN BEKLENTİLERİ NEYDİ?

Young Boys, 28 yaşındaki oyuncu için 4 milyon Euro bonservis talep etti. İsviçre ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Fassnacht için son olarak 3.3 milyon Euro öneren Beşiktaş'ın, bonuslarla rakamı yükseltmeyi düşündüğü gündeme gelmişti.


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