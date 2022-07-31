Gedson Fernandes'ten Beşiktaş taraftarına mesaj

31 Temmuz 2022 Pazar, 12:35

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesinde Sampdoria ile karşı karşıya geldi. 1-1 biten hazırlık maçı Gedson Fernandes için de büyük anlam ifade ediyordu. Gedson, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

GEDSON'DAN TARAFTARLARA MESAJ

Siyah-beyazlı futbolcu maç öncesinde taraftarları selamladığı fotoğrafı paylaşarak, "Sonunda kavuştuk" şeklinde bir not düştü. Gedson Fernandes hatırlanacağı üzere Beşiktaş ile geçen sezon anlaşmış ve Çaykur Rizespor'a kiralık verilmişti.