Gedson Fernandes'ten Beşiktaş taraftarına mesaj

Beşiktaş'ta bu sezon orta sahadaki en önemli kozlardan biri olacak Gedson Fernandes taraftarlara sosyal medyadan mesaj yolladı.

cumhuriyet.com.tr
31 Temmuz 2022 Pazar, 12:35
Gedson Fernandes'ten Beşiktaş taraftarına mesaj
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesinde Sampdoria ile karşı karşıya geldi. 1-1 biten hazırlık maçı Gedson Fernandes için de büyük anlam ifade ediyordu. Gedson, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

GEDSON'DAN TARAFTARLARA MESAJ

Siyah-beyazlı futbolcu maç öncesinde taraftarları selamladığı fotoğrafı paylaşarak, "Sonunda kavuştuk" şeklinde bir not düştü. Gedson Fernandes hatırlanacağı üzere Beşiktaş ile geçen sezon anlaşmış ve Çaykur Rizespor'a kiralık verilmişti.


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