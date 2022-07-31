Gedson Fernandes'ten Beşiktaş taraftarına mesaj
Beşiktaş'ta bu sezon orta sahadaki en önemli kozlardan biri olacak Gedson Fernandes taraftarlara sosyal medyadan mesaj yolladı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesinde Sampdoria ile karşı karşıya geldi. 1-1 biten hazırlık maçı Gedson Fernandes için de büyük anlam ifade ediyordu. Gedson, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
GEDSON'DAN TARAFTARLARA MESAJ
Siyah-beyazlı futbolcu maç öncesinde taraftarları selamladığı fotoğrafı paylaşarak, "Sonunda kavuştuk" şeklinde bir not düştü. Gedson Fernandes hatırlanacağı üzere Beşiktaş ile geçen sezon anlaşmış ve Çaykur Rizespor'a kiralık verilmişti.
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