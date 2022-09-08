Christian Luyindama, Antalyaspor'a kiralandı

08 Eylül 2022 Perşembe, 19:53

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Christian Luyindama transferinde mutlu sona ulaştı.

Fraport TAV Antalyaspor, sağlık kontrollerinin ardından futbolcuyla bir yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Antalyaspor'un kiralama ücreti ödemeyeceği, Luyindama'nın maaşının yüzde 50'sinin Galatasaray tarafından karşılanacağı öğrenildi.

2019'dan bu yana Galatasaray'da forma giyen Luyindama'nın sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor. 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al Taawon'da kiralık olarak geçirdi.