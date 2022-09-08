Christian Luyindama, Antalyaspor'a kiralandı
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Galatasaray'dan Christian Luyindama'yı kadrosuna kattı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Christian Luyindama transferinde mutlu sona ulaştı.
Fraport TAV Antalyaspor, sağlık kontrollerinin ardından futbolcuyla bir yıllık kiralık sözleşme imzaladı.
Antalyaspor'un kiralama ücreti ödemeyeceği, Luyindama'nın maaşının yüzde 50'sinin Galatasaray tarafından karşılanacağı öğrenildi.
2019'dan bu yana Galatasaray'da forma giyen Luyindama'nın sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor. 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al Taawon'da kiralık olarak geçirdi.
Video Haberler
- Bakırköy'de ikinci kata tırmanan hırsızlar kamerada
- Veterinerden hırsızlık kamerada
- Kilimlerden dekorasyon ürünü yapıyor
- Osmaniye’de kanadı kırık halde bulunan leyleğe tedavi
- 42 yıllık koleksiyon oluşturdu
- O anlar saniye saniye kamerada
- Manchar Gölü tehlike oluşturuyor
- Dönüş yapan polis aracına çarptı
- Unutulan valizler Van’da satışa sunuldu
- Antalya’da kayboldu, Mersin’de bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte Kraliçe öldükten sonra yaşanacaklar
- Sigaraya büyük zam geldi
- İsmailağa cemaatinden skandal sözler
- İstanbul'da bir haftada iki mevsim yaşanacak
- Mafya için siyaset, siyaset için mafya
- Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na şikayet
- Peker'in rüşvet iddiaları AKP'yi karıştırdı
- AKP ve MHP'ye kötü haber...
- Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ı işaret etti
- Tarih verdi: 'Erkene alınabilir'