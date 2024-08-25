Christoph Daum hayatını kaybetti

Eski futbolcu Ümit Özat, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Christoph Daum'un yaşamını yitirdiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.08.2024 - 01:39
Christoph Daum hayatını kaybetti
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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Christoph Daum hayatını kaybetti.

Ölüm haberini, eski futbolcu Ümit Özat sosyal medya hesabından paylaştı.

"IŞIKLAR İÇİNDE UYU"

Özat şu ifadeleri kullandı:

"Hocam Daum'un biraz önce vefat haberini aldım ne diyeceğimi bilemiyorum bana kattıkların için teşekkür ederim ruhun şad olsun ışıklar içinde uyu"

 


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