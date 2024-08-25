Yayınlanma: 25.08.2024 - 01:39

Güncelleme: 25.08.2024 - 01:40

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Christoph Daum hayatını kaybetti.

Ölüm haberini, eski futbolcu Ümit Özat sosyal medya hesabından paylaştı.

"IŞIKLAR İÇİNDE UYU"

Özat şu ifadeleri kullandı:

"Hocam Daum'un biraz önce vefat haberini aldım ne diyeceğimi bilemiyorum bana kattıkların için teşekkür ederim ruhun şad olsun ışıklar içinde uyu"