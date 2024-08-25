Christoph Daum hayatını kaybetti
Eski futbolcu Ümit Özat, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Christoph Daum'un yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Christoph Daum hayatını kaybetti.
Ölüm haberini, eski futbolcu Ümit Özat sosyal medya hesabından paylaştı.
"IŞIKLAR İÇİNDE UYU"
Özat şu ifadeleri kullandı:
"Hocam Daum'un biraz önce vefat haberini aldım ne diyeceğimi bilemiyorum bana kattıkların için teşekkür ederim ruhun şad olsun ışıklar içinde uyu"
Hocam daumun biraz önce vefat haberini aldım ne Diyeceğimi bilemiyorum bana kattıkların için teşekkür ederim ruhun şad olsun ışıklar içinde uyu?????? pic.twitter.com/qVhDqnZ3zv— Ümit Özat (@UmitOzatOnline) August 24, 2024
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